Nuova fognatura in via Tolmino a Pietrasanta, strada chiusa al traffico

A seguito di alcuni lavori urgenti per la realizzazione della fognatura bianca in Via Tolmino da parte del Comune di Pietrasanta consistenti nello spostamento della tubazione presente di gas metano all’incrocio tra via Tolmino e Via Versilia, è risultato indispensabile chiudere al transito il tratto di Via Tolmino dalle 8 di domani 11 Febbraio fino alle 18 di venerdì 12 febbraio e comunque fino a fine lavori.

Il Comune specifica che il tratto interessato della chiusura di Via Tolmino sarà dall’incrocio con Viale Roma all’incrocio con Via Tre Ponti. Sarà comunque consentita l’uscita da Via Versilia solo in direzione mare lungo Via Tolmino e sarà comunque garantito il percorso agli automezzi dei residenti e dei mezzi di soccorso.