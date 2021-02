Scuola di Quiesa, l’assessore Stefano Baccelli si attiva per preservare il contributo regionale di 360mila euro per l’efficientamento energetico.

“Come noto – spiega Baccelli – il Comune di Massarosa non è in condizione di rispettare la scadenza del prossimo 18 febbraio per beneficiare del contributo regionale assegnato a favore della scuola di Quiesa, in quanto il procedimento di conferma dell’assegnazione delle risorse economiche prevede la necessità dell’aver provveduto all’aggiudicazione entro il termine suddetto mentre l’amministrazione comunale di Massarosa si trova ancora nella fase di redazione del progetto esecutivo”.

“Per questo motivo – aggiunge – e nonostante il comportamento a dir poco incomprensibile del sindaco Coluccini su questa vicenda ed in particolare nei miei confronti ho avuto cura di attivarmi per verificare la possibilità di una proroga del termine di scadenza del contributo di 360.000 euro a valere sui fondi POR nell’interesse dei giovani studenti e dei loro familiari e di tutta la comunità massarosese”.

“Auspico quindi – conclude – che il Comune di Massarosa a stretto termine di tempo espliciti la richiesta di proroga rispetto alla quale gli uffici regionali competenti valuteranno la possibilità di una proroga di qualche mese. Mi preme sottolineare che il procedimento è ancora attivo e quindi il contributo tecnicamente elargibile sulla scorta e grazie alla “certificazione” dell’impegno di spesa avvenuto sotto l’amministrazione del sindaco Franco Mungai”.