Massarosa, dal Lions Club dispositivi e materiale sanitario donato alla Misericordia

Con una semplice e sentita cerimonia, il Lions Club di Massarosa domenica scorsa (14 febbraio) ha donato alla Misericordia di Massarosa dispositivi e materiale sanitario essenziale (saturimetri – tute – visiere – mascherine Ffp2) per consentire agli operatori di svolgere le proprie attività di sostegno e assistenza alla comunità, nella piena sicurezza.

I rappresentanti del Lions Club di Massarosa nelle figure del presidente Franco Davini e del tesoriere Alessandro Mazzorini, alla presenza del presidente della Misericordia di Massarosa Paolo Baroni, hanno donato materiale sanitario nello spirito di servizio che contraddistingue il Club, con il principio e la missione di servire il prossimo e la comunità anche con piccoli ma significativi gesti, come ha ricordato il presidente Franco Davini a momento della consegna del materiale.

Franco Davini ha espresso viva gratitudine nei confronti di tutti i soci che hanno contribuito all’acquisto del materiale donato, ringraziando la Misericordia di Massarosa per il quotidiano lavoro che svolge in un momento particolarmente difficile erivolgendo anche un pensiero per tutti coloro che ogni giorno sono coinvolti in prima linea per garantire le cure e la salute di tutti noi.

L’iniziativa è stata molto apprezzata dal presidente della Misericordia Paolo Baroni che ha ringraziato, nome di tutti i volontari, il Lions Club Massarosa e i suoi rappresentanti per questo significativo gesto