Taglio del nastro alla nuova sede Aci di Querceta

Segnali di ripartenza. L’Automobile Club di Lucca cresce ancora e apre una nuova sede a Querceta, nel comune di Seravezza. Il nuovo ufficio del sodalizio automobilistico è stato infatti inaugurato oggi (20 febbraio), in via Fratelli Rosselli 25, dal sindaco del comune di Seravezza, Riccardo Tarabella, dalla vicesindaco, Valentina Salvatori, dal direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio, dal delegato dell’ufficio, Marcello Del Nero, dall’agente Sara assicurazioni, Fabio Balderi e in rappresentanza della compagnia, Tiziana Marchetti.

Per il club lucchese si tratta della seconda nuova apertura sul territorio della provincia in meno di tre settimane: una volontà chiara di rimettere in moto l’ente dopo i mesi di rallentamento forzato causato dalla pandemia e di raggiungere, come presidio per la cittadinanza, anche i territori più periferici.

“Siamo molto soddisfatti della crescita di Aci Lucca nel primo trimestre 2021 – spiega il direttore Luca Sangiorgio – Nonostante la complessità del periodo storico, sia da un punto di nuovi soci sia dal punto di vista di presenza sul territorio, vogliamo dare un segnale forte ai nostri soci e ai cittadini in generale. Con l’apertura dell’ufficio Aci a Querceta riusciamo quindi a raggiungere anche le persone dei territori più periferici, che possono trovare da noi professionalità, affidabilità, accuratezza nel disbrigo delle pratiche”.

“L’apertura nel comune di Seravezza – prosegue il direttore – non è stata una scelta casuale, ma frutto di una accurata analisi del territorio provinciale. Aci Lucca ha individuato una zona in cui era indispensabile un ufficio presso cui fornire assistenza e tutti i servizi essenziali Aci”.

Con la nuova apertura, prosegue il sodalizio di Aci Lucca coi comuni della Versilia: l’ufficio Aci di Querceta, inoltre, è a disposizione dell’amministrazione comunale di Seravezza, come punto di appoggio per fornire servizi alla cittadinanza.

“Quando l’Automobile Club di Lucca ci ha comunicato l’intenzione di aprire un nuovo ufficio nel nostro Comune abbiamo accolto la notizia con grande piacere – dichiara il sindaco di Seravezza Riccardo Tarabella – Con lo stesso piacere partecipiamo oggi al taglio del nastro. So che l’ufficio è già attivo da qualche settimana e che ha ingranato subito molto bene. È la conferma della centralità di Querceta nel sistema versiliese del commercio e dei servizi, della sua vitalità e della sua capacità attrattiva. Il momento è difficile per tutti, ma questo è un segnale positivo, di tenuta e di speranza. Diamo il benvenuto ad Aci ringraziando il direttore Sangiorgio e il referente Del Nero per aver pensato a forme di collaborazione con il Comune”.

Responsabile del nuovo ufficio Aci di Querceta è Marcello Del Nero. Sarà lui a guidare i cittadini nel disbrigo di tutte le pratiche auto: pagamenti bollo auto, rinnovo patente, con possibilità di visite direttamente in sede con la presenza di un medico, passaggi di proprietà, collaudi, visure e rinnovo o sottoscrizione della tessera Aci, che assicura ai propri soci vantaggi e servizi esclusivi. Sempre all’interno della nuova sede di Querceta, si trova inoltre l’ufficio Sara Assicurazioni, che offre condizioni agevolate per i soci Aci.

L’ufficio di Querceta è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30; il sabato dalle 9 alle 12.

Per contattare l’ufficio è possibile telefonare al numero 335. 6785767.

Tutte le informazioni sono presenti anche sul sito della delegazione www.delegazioniacilucca.it/querceta/.