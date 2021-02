Al via le celebrazioni del centenario della scomparsa di Enrico Caruso, avvenuta il 2 agosto del 1921

In occasione dell’anniversario del suo 148 compleanno la bella notizia che è stato istituito il comitato nazionale.

Il governo con atto 239, dopo l’approvazione della camera e del senato, ha istituito il comitato nazionale per celebrare nel 2021 Enrico Caruso nella ricorrenza centenario della scomparsa.

I comitati nazionali, istituiti dal ministero, hanno il compito di promuovere e realizzare eventi e manifestazioni che ricordino i grandi protagonisti ed avvenimenti della storia e della cultura italiana.

Enrico Caruso, di origini umilissime, è certamente un artista tra i più famosi nella storia della musica internazionale. Da intelligente autodidatta fu protagonista di una carriera internazionale strepitosa che lo portò a calcare da protagonista i palcoscenici più prestigiosi del mondo. Nel 1897 l’incontro con il Maestro Puccini che lo ricevette nella casa di Torre del Lago e che lo accompagnò al pianoforte nell’interpretazione dell’aria di Rodolfo Che gelida manina; un’audizione che si concluse con la leggendaria frase di Puccini Chi t’ha mandato, Dio?. Nel 1901 a 28 anni, al teatro San Carlo percepì circa 3mila lire a recita e da quel momento Caruso fu travolto da un successo senza eguali negli Usa e in Sud America.

Pioniere dell’incisione discografica, nel 1902, Caruso incise dieci dischi a Milano per conto di una casa discografica inglese: fu il primo cantante a cimentarsi in questa nuova tecnologia e il primo artista della storia a vendere più di un milione di dischi. Nel 1903 fece il suo ingresso trionfale al Metropolitan di New York. Allora che non esisteva lo star system, lui era un divo, ammirato dagli uomini e amato dalle donne. Il tenore napoletano, artista eclettico fu un disegnatore e caricaturista d’avanguardia e seppe anche essere autore.

L’istanza per la celebrazione di Enrico Caruso nel 2021 è stata promossa congiuntamente da diverse istituzioni italiane tra cui il Comune di Napoli, il Comune di Viareggio, i Comuni di Sorrento, Piedimonte Matese, Lastra a Signa, dalla Fondazione Festival Pucciniano, Fondazione Simonetta Puccini, Archivio Ricordi, Museo Caruso di Lastra a Signa, Conservatorio San Pietro a Majella e tanti altri.

Il comitato nazionale dopo l’iter burocratico di approvazione del provvedimento sarà formalmente istituito e riunito per definire il programma delle celebrazioni che prevede eventi in Italia e all’estero.