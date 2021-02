Nebbia in Valpadana? No, a Viareggio e in parte della Versilia.

La nebbia è piombata sulla costa nel pomeriggio di oggi (24 febbraio) e in tanti hanno invaso i social con le immagini, inconsuete.

“Mentre nelle zone interne si raggiungono quasi i 24 gradi – scrive sulla sua pagina Facebook Meteo Nord Ovest Toscana – sul mare è arrivata la nebbia (in anticipo), con temperature che a fatica toccano i 12 gradi rendendo la costa una delle zone attualmente più fredde della regione (zone appenniniche e montane comprese)”.