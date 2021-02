A Valpromaro prelievi del sangue in farmacia

Sabato 27 febbraio prenderà il via il servizio di prelievo del sangue presso la farmacia Seimiglia a Valpromaro, all’interno di uno degli ambulatori degli studi medici. Un servizio prezioso per le popolazioni del territorio collinare di Camaiore, reso fattibile dopo il parere espresso dal direttore del distretto Versilia.

La nuova opportunità è stata resa possibile grazie all’interessamento attivo della Misericordia di Camaiore e Lido e alla collaborazione con il Comune di Camaiore. In questo modo, si ridurranno i disagi e le difficoltà per la popolazione, in particolare per quella anziana. Il servizio verrà garantito almeno una volta al mese grazie alla presenza di un’infermiera e alla disponibilità della dott.ssa Maria Pia Tortello, titolare della farmacia. Sarà possibile accedervi solo su appuntamento (da prendere direttamente in farmacia) a garanzia dei protocolli di sicurezza Covid-19.

Nel frattempo muove i primi passi il progetto Di-Segno Comune che sta portando alla nascita di una cooperativa dicComunità nelle frazioni collinari del Comune di Camaiore. Il modello di cooperazione rappresenta una sfida estremamente innovativa, che ha l’opportunità di costituire la risposta alla domanda di servizi di piccola scala dei nostri paesi. Nel corso di un primo ciclo di incontri, in presenza e a distanza nelle comunità, è pervenuto da parte dei cittadini entusiasmo e voglia di partecipazione.

Nelle prossime settimane proseguirà il lavoro del tavolo tecnico fra cooperativa il Girasole, Comune e rappresentanti delle frazioni, allo scopo di definire gli aspetti funzionali e organizzativi di ciò che farà la Cooperativa: dal trasporto locale ai servizi all’infanzia; dalla possibilità di realizzare un albergo diffuso ai servizi agli anziani.