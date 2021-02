Contagi Covid in aumento a Viareggio, la Lega chiede l’accesso agli atti.

In relazione alla percentuale dei contagi aumentata in maniera esponenziale in città, il gruppo consiliare della Lega per Salvini Premier di Viareggio, che vede come prima firmataria la consigliera Maria Pacchini, rivolge formale richiesta di accesso agli atti al sindaco, al comandante della polizia municipale, ai dirigenti e agli assessori di riferimento, in merito all’andamento dei contagi e della localizzazione dei focolai, dall’inizio del corrente anno alla data della richiesta , suddivisi per ogni quartiere cittadino e frazione di Torre del Lago Puccini.

“La localizzazione dei focolai – spiegano i politici dell’opposizione – dopo tante voci circolate in città, relative non solo ai contagi tra la cittadinanza, ma anche tra la popolazione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado, può a nostro avviso costituire una interessante mappatura nell’impegno al contenimento dei contagi. Il sindaco di Viareggio, che nei giorni scorsi forse un po’ troppo affrettatamente si era prodigato per smentire e sminuire quelle notizie che oggi sono un’evidenza, non ha potuto che constatare la gravità dei numeri”

“Il nostro gruppo consiliare – precisano – nella citata richiesta di accesso agli atti, intende avere informazioni in merito alla quantità dei contagi ipotizzando oltretutto che il dilagare del virus non possa essere attribuito unicamente alla presenza di turisti in Passeggiata nei fine settimana- sui controlli effettuati da parte della polizia municipale in merito al rispetto dei termini della quarantena, oltre che dei protocolli relativi al contenimento del contagio (indossare la mascherina, distanziamento sociale e di spostamento) e sui rilievi che sono stati effettuati oltre che sulla modalità, quantità e gestione del ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dai contagiati”.

Per finire – concludono – il nostro gruppo consiliare, che di concerto ha predisposto la richiesta presentata, intende conoscere quanto è stato fatto in coordinamento con organi regionali per la gestione della sicurezza e in merito allo screening a tappeto nell’ambito del progetto territori sicuri per il monitoraggio di positivi e del progetto scuole sicure”monitoraggio e screening per studenti e personale scolastico e dei servizi educativi per le infezioni da sars cov-2, ovvero di tutte le misure apportate e le azioni intraprese,in relazione alle competenze di tutte le parti in causa preposte al contenimento, sicurezza e controllo del covid – Comune, Municipale, Sea, farmacie comunali, associazioni di protezione civile e volontariato e coordinamento con Asl e Regione toscana”.