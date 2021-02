Niente vaccini ai bagnini della Versilia: bocciata la proposta della Lega

Bocciata la proposta della Lega che chiedeva di poter vaccinare tempestivamente gli assistenti alla balneazione in Versilia.

“Lo ritenevamo fondamentale – commenta la capogruppo in consiglio regionale Elisa Montemagni – per questioni di sicurezza in vista della prossima stagione estiva. Abbiamo pensato che anche chi assiste i bagnanti nei vari stabilimenti della Versilia, dovesse essere ricompreso in quelle persone appartenenti a determinate categorie che debbono essere sottoposte alla vaccinazione anti-Covid 19″.

“In tal senso – prosegue – avevamo presentato un apposito documento in cui, appunto, chiedevamo che i bagnini fossero vaccinati per tempo, evitando che, in caso di soccorso ad un bagnante in difficoltà, l’inevitabile contatto fra i due, potesse comportare, potenzialmente, dei rischi per la salute del soccorso e del soccorritore”.

“Purtroppo – conclude l’esponente leghista- questa nostra attenzione verso tali lavoratori non è stata giudicata positivamente dalla maggioranza in consiglio regionale e la nostra iniziativa è stata, dunque, bocciata Confidiamo, comunque che, in stretta collaborazione con le stesse associazioni dei balneari, si possa, ugualmente, trovare una soluzione, tale da consentire che i vari addetti siano vaccinati ben prima dell’estate.”