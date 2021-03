I Care cerca un direttore generale: al via la selezione

I Care, azienda partecipata del comune di Viareggio, cerca un direttore generale e ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato. Il direttore scelto sarà inquadrato in base al contratto collettivo nazionale per dirigenti di imprese pubbliche locali.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 31 marzo alle 12.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet di I Care Srl.