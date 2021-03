Il premio letterario Massarosa scalda i motori e si prepara all’edizione 2021. Pubblicato sul sito (www.premioletterariomassarosa.it) il nuovo bando per partecipare a quello che è a tutti gli effetti uno dei più antichi premi letterari d’Italia, il terzo dopo il Bagutta e il Viareggio.

Invariata la formula che vede un’unica sezione dedicata ad un’opera prima di narrativa e la doppia votazione, con una giuria tecnica, che ha il compito di scegliere la cinquina finalista tra le opere arrivate, e la giuria popolare che decreterà in diretta, nel corso della suggestiva cerimonia finale, il libro vincitore. La partecipazione al premio è gratuita e saranno ammesse in concorso le opere prime narrative edite nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 marzo 2121, farà fede la data di pubblicazione riportata sul volume, e i lavori dovranno essere inviati alla Segreteria entro e non oltre il 20 aprile 2021.

“Questo è il primo atto della nuova edizione – commenta l’assessore alla cultura Michela Dell’Innocenti – un’edizione a cui stiamo lavorando da mesi con tutto lo staff per far crescere ancora la manifestazione e dare visibilità a tutti i partecipanti”.

Una delle caratteristiche delle ultime edizioni è infatti proprio l’attenzione da parte dell’organizzazione del premio alla promozione degli autori, non solo dei cinque finalisti ma di tutti gli scrittori che inviano le loro opere. Si crea così un circolo virtuoso tra autori e premio che fa del Plm un punto di riferimento per il panorama culturale promuovendo al tempo stesso Massarosa.

“Crediamo che la cultura per il nostro territorio possa essere un biglietto da visita unico – commenta il Sindaco Alberto Coluccini – ed il Plm rappresenta senza dubbio un’opportunità da giocare a tutti i livelli per far crescere l’evento ed insieme ad esso Massarosa. Ringrazio per questo la Fondazione Pomara Scibetta – Arte Bellezza Cultura che sostiene il premio condividendo con noi obiettivi e strategie”.

“La Fondazione Pomara Scibetta Arte Bellezza Cultura è ben felice di sostenere anche quest’anno la manifestazione – commenta il dottor Giuseppe Scibetta, presidente della Fondazione Pomara Scibetta – Arte Bellezza Cultura – Il Plm ha grandi potenzialità che meritano di essere conosciute a livello nazionale e internazionale”.

Proprio per questo, Covid permettendo, il Plm avrà un proprio spazio in alcune manifestazioni nazionali di settore e porterà con se in promozione da una parte i libri e gli autori partecipanti dall’altra Massarosa e le sue bellezze. Tanti gli scrittori vincitori del Plm che nel corso degli anni si sono poi affermati nel panorama letterario italiano e internazionale, basti pensare a Donato Carrisi, trionfatore dieci anni fa della manifestazione. Per provare ad essere il prossimo basta inviare la propria opera alla Segreteria del PLM entro e non oltre il 20 aprile 2021. Info l.massei@comune.massarosa.it