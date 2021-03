Piazza Shelley zona rossa, pugno duro del sindaco di Viareggio: Del Ghingaro firma l’ordinanza

“Da domattina piazza Shelley è zona rossa. Troppi assembramenti, niente mascherine, nessun distanziamento, fatti questi tutti accertati dalle forze dell’ordine intervenute. L’ordinanza di chiusura è già pronta”.

Pugno duro del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro per frenare la curva dei contagi, visti i nuovi 31 casi odierni, che portano il totale, in città, a 478, mentre all’ospedale Versilia sono in costante aumento i ricoveri.

“La curva non si abbassa – tuona il primo cittadino – è necessario prendere provvedimenti”. E il provvedimento è infatti pronto alla firma: nella piazza potranno accedere solo i residenti, e non chi, fino ad ora, l’ha utilizzata come punto di ritrovo

“E’ un provvedimento necessario – conclude Del Ghingaro -, e a seconda del trend di contagi dei prossimi giorni non escludo altre ordinanze restrittive per il prossimo fine settimana”