Essity dona tredici notebook alla scuola Vera Vassalle di Viareggio

Tredici notebook saranno donati alla scuola Vera Vassalle di Viareggio, reduce da un furto di computer custoditi negli armadietti dell’istituto. L’iniziativa nasce dalla sinergia messa in atto tra Essity, multinazionale operante nei settori dell’igiene e della salute con i suoi brand Tempo, Tena, Tork, Nuvenia, Demak’Up, Libero e Leukoplast, con sede ad Altopascio (LU) e l’associazione Hacking Labs di Capannori, specializzata nel recuperare vecchi computer usati per ricondizionarli e donarli alle scuole e a centri di volontariato che più ne hanno bisogno.

I computer saranno riconvertiti per le esigenze dell’istituto scolastico e consegnati domani mattina (4 marzo) al dirigente della scuola dal presidente di Miniere Urbane, Davide Bernardi e dai volontari dell’associazione.

“Da sempre in Essity ci impegniamo per supportare attivamente le comunità locali in cui operiamo e la collaborazione con Hacking Labs assume quest’anno un significato ancora più importante, vista la complessa situazione didattica che gli studenti si sono trovati a fronteggiare a causa della pandemia. Siamo lieti di poter dare il nostro contributo alla formazione e digitalizzazione che, crediamo, sono un diritto imprescindibile per tutti i giovani per raggiungere i propri obiettivi e le proprie aspirazioni”, dichiara Ivan Ferrini – Operations and Supply chain director di Essity in Italia.