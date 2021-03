Passa la Tirreno Adriatico, cambia la viabilità il prossimo 10 marzo a Pietrasanta

Passa la Tirreno Adriatico, come cambia la viabilità il prossimo 10 marzo a Pietrasanta

Il passaggio della 1° tappa della gara ciclistica interesserà anche il Comune di Pietrasanta. A tal proposito il Comune di Pietrasanta invita i cittadini a prendere visione delle modifiche e delle sospensioni della circolazione a partire indicativamente dalle 13.

Sono previsti 3 passaggi lungo l’asse viario via Sarzanese (provenienza Capezzano Pianore), via Garibaldi – via Sauro – Piazza Carducci – Piazza Matteotti – provinciale Vallecchia (per la sua interezza fino al confine con il comune di Seravezza) e successivamente provenendo dal lungomare di Forte dei Marmi sul lungomare di Marina di Pietrasanta. In conseguenza dei 3 passaggi della corsa ciclistica (e con la necessaria probabile preventiva chiusura della circolazione disposta dalla prefettura di circa 30 minuti rispetto al primo transito) l’amministrazione invita a prendere nota delle fasce orarie in cui la circolazione sarà probabilmente interrotta, in base alla cronotabella fornita dall’arganizzazione

Asse viario da via Sarzanese alla provinciale Vallecchia

1° transito da circa 13,45 a circa 14,45; 2° transito da circa 14.39 a circa 15,24; 3° transito da circa 15,15 a circa 16,04. Gli orari hanno valore di indicazione di massima poiché dipendono da variabili quali condizioni atmosferiche, andamento agonistico della gara, imprevisti vari . Anche il Lungomare comunale, viale Roma, sarà interessato da 3 transiti con provenienza lungomare di Forte dei Marmi e fuoriuscita nel lungomare di Lido di Camaiore dove è previsto al termine del 3° transito l’arrivo (orario dalle 16,02 alle 16,24).

Asse viario lungomare a Marina di Pietrasanta

Gli orari di transito sul lungomare: primo transito da circa le 14,40 a circa 14, 54; 2 transito da circa 15,17 a circa 15,32; 3° da circa 15,54 a circa 16,15.

Per completezza il Comune informa che anche la circolazione da e per la Frazione di Strettoia, mediante l’utilizzo della via Provinciale Seravezza – Forte dei Marmi da cui transiterà la corsa (provenendo da Vallecchia) sarà interessata da 3 sospensioni: 1° da circa 14 a circa 14,45, 2° da circa 14.45 a circa 15,24, 3° da circa 15,30 a circa 16,04.