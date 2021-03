Viaggio attraverso la bellezza, a Forte dei Marmi un evento per celebrare la festa della donna

Lanciare un segnale di speranza e rinascita in un momento complesso, come quello attuale, attraverso la bellezza del territorio, dell’arte, della musica e delle parole declinate al femminile. È questo l’obiettivo dell’evento Viaggio attraverso la bellezza, organizzato, in occasione della giornata internazionale della donna, dall’amministrazione comunale di Forte dei Marmi e dalla commissione pari opportunità. L’iniziativa sarà trasmessa online sui canali facebook del comune lunedì (8 marzo) alle 21.

“Consapevoli che l’emergenza sanitaria, che ha di fatto fermato il mondo, è avvenuta proprio a ridosso dello scorso 8 marzo, abbiamo pensato per quest’anno – spiega la consigliera alle pari opportunità Sabrina Nardini – di realizzare una iniziativa che ci regalasse uno squarcio di positività per guardare al futuro con speranza e coraggio. Quale miglior strumento per questo, se non quello della bellezza. Un percorso attraverso il nostro territorio, l’arte, la musica, le parole in cui ci accompagnerà Massimo Marsili, direttore della Fondazione Giacomo Puccini, che condurrà la serata”.

Parteciperanno Beatrice Venezi, direttore d’orchestra di fama internazionale e invitata alla terza serata del Festival di Sanremo, Fabio Genovesi, noto scrittore e ci saranno alcuni interventi musicali a cura di Francesca Cardini, pianoforte, Federica Finardi Goldberg, violoncello, Letizia Fallanca, ballerina di danza classica, Francesca Maionchi, soprano, Deborah Scotto, pianoforte.

“Ringrazio – prosegue la consigliera Sabrina Nardini – tutti coloro che hanno creduto in questo progetto ed hanno, con la loro presenza reso possibile l’iniziativa. Desidero ringraziare infine Villa Bertelli per l’ospitalità, il Centro studi musicali Forte dei Marmi e Anastasia Baldini e la scuola Arte e balletto”.