Covid, Del Ghingaro: “A Viareggio le scuole restano aperte”

Covid, a Viareggio le scuole restano aperte.

E’ il sindaco Giorgio Del Ghingaro ad assicurarlo in una diretta social sulla sua pagina Facebook.

I contagi sono alti, e a Viareggio il totale, con i casi di oggi, è di 581, spiega il sindaco che non si stanca di ricordare ai cittadini le raccomandazioni di usare mascherine e non assembrarsi. La Toscana è al 13mo posto in Italia come numero di casi da virus.

Dei 100 posti letto Covid disponibili all’ospedale Versilia ben 84 sono occupati, 8 sono in terapia intensiva. Le vaccinazioni fatte ad oggi in Versilia sono 12mila 669

Le scuole restano aperte anche nel resto della costa. Salvo dati diversi nei prossimi giorni.

Dopo l’ordinanza di chiusura di piazza Shelley, il primo cittadino non esclude altri provvedimenti per il fine settimana.