Ciclopista alla Lecciona? Repubblica Viareggina: “Si fa sul viale dei Tigli, punto e basta”

Ciclopista alla Lecciona? “Siamo esterrefatti”. E’ Repubblica Viareggina ad intervenire in merito al tema, dichiarandosi contraria.

“Sembra che a Viareggio – afferma il movimento politico – la cultura ecologista sia totalmente assente tra chi amministra. Leggiamo esterrefatti di una proposta di una ciclopista alla Lecciona. Il parco non ha bisogno di colate di cemento e asfalto. La ciclopista tirrenica può passare tranquillamente, come già è stato indicato dalle varie realtà ambientaliste, dal viale Dei Tigli. Progetti scellerati come questo o quello dell’asse di penetrazione oltre a provocare un grave danno ambientale rischiano di fare da apripista ad ulteriori speculazioni future come quella di congiungere il vialone della Darsena con quello di Torre del Lago. Ci opporremo fermamente alla devastazione di una area che è un bene comune di tutte e tutti”.