Covid, a Viareggio controlli a tappeto: due vigili urbani finiscono in ospedale

Covid e rispetto delle regole: oggi (6 marzo) controlli a tappeto a Viareggio. Due vigili urbani finiscono in ospedale

“Anche se vado chiedendo da sempre responsabilità e rispetto delle regole, ci sono sempre quelli che si ritengono furbi e al di sopra dei doveri e fanno i loro comodi – spiega il sindaco Giorgio Del Ghingaro – I vigili come sempre hanno fatto decine e decine di controlli, richieste documenti, identificazioni e sanzioni”.

“Ma ogni tanto ci sono gli imprevisti – aggiunge – e quello di oggi ha portato al pronto soccorso due vigili e occupato altri tre per convincere un riottoso signore a dare i documenti e a convincerl” a farsi accompagnare al comando, con una probabile denuncia per minacce, offese, lesioni a pubblico ufficiale. Questo è il lavoro della polizia municipale, anche se molti non lo sanno o fanno finta di non saperlo.

Le donne e gli uomini sul territorio sono una cinquantina: fanno prevenzione, lo controllano, a volte devono elevare multe e capita poi che incontrino anche persone non propriamente disponibili ad ascoltare e che creano problemi e imprevisti”.

“Voglio ringraziare tutti i componenti della polizia municipale di miareggio, a cominciare dalla comandante Iva Pagni – conclude Del Ghingaro – perchè stanno facendo un grandissimo lavoro per la comunità. Tutti noi dovremmo dar loro una mano, soprattutto in momenti delicati come quelli che stiamo vivendo”.