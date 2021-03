Covid: il sindaco di Pietrasanta pronto a mettere a disposizione palestre e piazze per la vaccinazione

“Ci troviamo esattamente nella stessa condizione di un anno fa con la differenza che abbiamo abbassato la guardia di fronte alla paura del contagio – afferma Alberto Giovannetti -. Vedo un clima di rilassamento che non mi piace e che non ci porterà certo a ridurre il numero di malati ne al rischio, per ora scampato, di una Toscana in zona rossa. È questo l’aspetto che più mi preoccupa in questa delicata fase. Invito nuovamente i miei concittadini al rispetto rigoroso delle misure anti-contagio”.