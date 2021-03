Nuovo look a Forte dei Marmi per le piste ciclabili e i percorsi pedonali del Lungomare: entro Pasqua si concluderanno i lavori che restituiranno i lunghi e ampi tratti riservati ai pedoni e agli amanti delle biciclette ancora più belli e ridefiniti.

La pista ciclabile e i percorsi pedonali, situati sul lato mare e il percorso pedonale sul lato monti dei viali litoranei sono stati realizzati in diversi periodi e ormai da alcuni anni non venivano sottoposti ad interventi di riqualificazione.

L’amministrazione comunale, anche in considerazione del notevole passaggio di pedoni e ciclisti lungo i percorsi del lungomare, in particolare durante il periodo estivo, ha deciso di intervenire incaricando l’ufficio lavori pubblici di predisporre un progetto di riqualificazione e di manutenzione straordinaria. Nel corso del 2020 è stato rifatto totalmente si il percorso pedonale che le aiuole lato monti nel tratto compreso tra via Donati e via Solferino e tra via Duilio fino al confine con il Comune di Pietrasanta.

Attualmente sono in corso i lavori di manutenzione di alcuni tratti e la totale verniciatura da parte della ditta Versilia Segnaletica di Ceragioli Gianluca.

“Il nostro litoraneo – sottolinea il sindaco Bruno Murzi – è sicuramente un tratto caratteristico della bellezza del nostra Paese e merita attenzione e cura. Siamo già a buon punto con la realizzazione dell’intervento tanto ché sono già ben visibili le migliorie apportate in varie zone del viale, tra cui spicca la parte che vede affiancate la ciclabile e la zona pedonale con un manto di copertura che ricorda la nostra bandiera tricolore. Contiamo di terminare i lavori prima di Pasqua”.

Per la realizzazione dei lavori è prevista una spesa globale di circa 200mila euro e gli interventi prevedono oltre la sostituzione dei cordoli danneggiati, il ripristino di tratti di asfalto ammalorato, la verniciatura della pista ciclabile dei percorsi pedonali e la realizzazione di adeguata segnaletica orizzontale, utilizzando l’impiego di materiali simili agli esistenti.