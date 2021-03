Lavori alle linee informatiche del laboratorio di analisi del Versilia, chiusi i centri prelievi

Domani (9 marzo) saranno chiusi tutti i centri prelievi della zona Versilia.

Lo stop per consentire i lavori di manutenzione delle linee informatiche e telefoniche che interesseranno il laboratorio di analisi dell’ospedale Versilia, ragione per la quale non sarà possibile acquisire gli esami ematochimici dal territorio.

Sempre a causa dei lavori di manutenzione alle linee, solo nella giornata di domani, i cittadini potranno effettuare le prestazione sanitarie e provvedere in seguito al pagamento in uno dei seguenti modi o con bonifico bancario a favore di azienda Usl Toscana nord ovest – Versilia utilizzando l’iban IT17-P-05034-14011-000000010004 o con conto corrente postale numero 10415578 intestato a azienda Usl Toscana nord ovest – prestaz.livorno serv.tesoreria o con le casse automatiche presenti sul territorio della Zona Versilia.

Qualsiasi sia la modalità di pagamento prescelta, la causale da indicare deve essere Prestazioni 9 marzo.

I lavori comporteranno inoltre altre momentanee riorganizzazioni di procedure interne ad alcuni servizi ospedalieri.