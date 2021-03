Cna: “Non condividiamo il passaggio di Viareggio in zona rossa”

Come comunicato in sede di incontro tra le categorie economiche e l’amministrazione di Viareggio, Cna ritiene che il passaggio a zona rossa di Viareggio, seppur supportato dai dati di incremento dei contagi, sia da non condividere: “Innanzitutto – sostiene il presidente Andrea Giannecchini – perché poteva essere discusso in fase preventiva con le associazioni di categoria che ne prendono atto a scelta fatta ma, soprattutto, perché, come ripetiamo ormai da tempo, la Versilia, al di là dei fossi che ne delimitano i confini amministrativi di un comune con l’altro, rappresenta in realtà un’area omogenea dal punto di vista territoriale, economico e sociale”.

“Migliaia di persone si spostano ogni giorno da un punto all’altro della Versilia e hanno interessi, attività e affetti diffusi e articolati sulle decine di chilometri quadrati del nostro territorio. La valutazione della situazione di Viareggio – continua – quindi, seppur preoccupante, sarebbe dovuta essere inquadrata in questo più ampio contesto e magari in accordo con tutti i sindaci, basandosi non rigidamente su indici di territorio comunale, ma su quelli di tutto il comprensorio che è ben più ampio e con situazioni sanitarie migliori”.

Purtroppo temiamo che il risultato sarà che anche gli altri comuni, per un motivo o per l’altro, saranno obbligati a seguire la stessa strada, con l’esito finale di una Versilia tutta rossa”.

“Ricordiamo che, oltre alle moltissime attività costrette a rimanere chiuse, anche la sospensione della frequenza scolastica, soprattutto elementari e medie, significa madri e padri costretti a rimanere a casa che per gli artigiani sono giornate di lavoro perse. Si pensi ad esempio ad una attività a Massarosa di un artigiano con figli a scuola a Viareggio. Molte attività artigiane – conclude Giannecchini – ci stanno chiamando per avere approfondimenti e chiarimenti anche nella mobilità versiliese e rispetto a ciò che possono o non possono fare”.