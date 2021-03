Gaia al lavoro per la riqualificazione della Terrazza della Repubblica: proseguono i lavori dell’amministrazione comunale di Viareggio che vedranno cambiare gli arredi, il verde e la pavimentazione dell’area.

Anche il gestore idrico è presente nel cantiere, affiancando gli operai comunali, sia garantendo l’assistenza nelle operazioni, già concluse, di posa della nuova tubazione acquedotto (800 metri, realizzata dal Comune), sia risanando gli allacci che serviranno a collegare e a mettere in funzione la nuova tubazione di linea. In tutto sono 20 gli allacci che saranno risanati da GAIA, per un investimento di circa 15mila euro: la nuova tubazione è già stata collegata al Principino di Piemonte, restano da spostare gli idranti ed eseguire il collegamento lato Fossa Abate, procedendo alla dismissione definitiva della vecchia linea. I tecnici di Gaia opereranno seguendo l’andamento del cantiere comunale, in sinergia con gli altri operai.

“Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia – ha dichiarato il presidente di Gaia, Vincenzo Colle – il gestore idrico . procede con gli interventi su tutto il territorio, atti a garantire adeguati livelli di servizio. Da alcuni giorni siamo a Viareggio, per collaborare con il Comune alla riqualificazione della Terrazza della Repubblica, come si suol dire “da cima a fondo”, cioè sia della parte visibile esterna, sia dei sottoservizi ivi presenti. Proprio il Comune di Viareggio da mercoledi abbiamo appreso sarà in zona rossa: questo non ci ferma, perchè i servizi essenziali devono essere sempre garantiti alla popolazione