L’ospedale Versilia tra i primi 100 ospedali italiani secondo la classifica di Newsweek

L’ospedale Versilia è entrato a far parte della classifica di 100 migliori ospedali d’Italia stilata dal settimanale statunitense Newsweek in collaborazione con Statista inc.

E’ il terzo anno che la rivista americana stila la World’s best hospital, la classifica dei migliori ospedali del mondo, con una sezione dedicata all’Italia, dove quest’anno all’ 83esimo posto figura l’ospedale di Lido di Camaiore.

Circa duemila gli ospedali presi in esame in tutto il mondo, con una ricerca che copre 25 paesi, allo scopo di misurarne la qualità dell’assistenza sanitaria secondo la metodologia illustrata sul proprio sito da Statista Inc, l’azienda provider di dati di mercato che ha curato la ricerca. Molti i parametri presi in considerazione: sondaggi tra i pazienti, pareri di addetti del settore, indicatori di performance.

“Fa ovviamente molto piacere far parte di questa particolare classifica – dice Giacomo Corsini, direttore sanitario dell’ospedale – è un riconoscimento all’impegno di chi lavora nel nostro ospedale, dai medici agli infermieri, dagli oss agli amministrativi e uno sprone ad essere ancora di più una struttura di riferimento per il nostro territorio. E ovviamente la soddisfazione è ancora più grande se si considera che, nell’anno appena passato, la pandemia da Covid 19 ha messo a dura a prova tutte le strutture del Versilia, dove abbiamo garantito l’assistenza ai pazienti positivi continuando ad erogare anche le altre prestazioni sanitarie”.