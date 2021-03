Una bici e una scritta fatta con gli ombrelloni: i balneari di Lido salutano la Tirreno Adriatico

Un enorme bicicletta e la scritta Lido di Camaiore realizzate a caratteri cubitali con decine di ombrelloni sulla spiaggia in occasione della prima tappa della Tirreno-Adriatico.

Così i balneari di Lido di Camaiore salutano i campioni del ciclismo che proprio da qui partiranno per la classica su strada in programma dal 10 marzo. Uno spettacolare biglietto da visita a favore delle riprese aeree delle tante telecamere delle Tv che seguono la corsa e che racconteranno così la bellezza della spiaggia di Lido di Camaiore in un ottimo lancio per la prossima stagione.

“È un messaggio che rappresenta il benvenuto alla corsa – commenta il presidente dell’associazione balneari Lido di Camaiore Marco Daddio – un evento che ci auspichiamo sia il punto di partenza di una stagione che faccia dimenticare il brutto momento che stiamo attraversando”.

Il disegno e la scritta realizzati grazie all’impegno dell’Associazione Balneari di Lido di Camaiore con la collaborazione di Gama Beach stanno già diventando virali anche sui social facendo fare a Lido di Camaiore il giro del web.