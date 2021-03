Viareggio zona rossa, Barbara Paci: “Sospendere il pagamento dei parcheggi”

Barbara Paci, capogruppo del gruppo misto in consiglio comunale, chiede, vista l’emanazione della zona rossa per il comune di Viareggio, la sospensione del pagamento dei parcheggi per tutta la durata della zona rossa.

“Una zona rossa che prevede solo il territorio del comune di Viareggio, quella annunciata ieri dal sindaco e che sarà in vigore dal 10 marzo, che rischia di mandare ulteriormente in crisi i commercianti, gli imprenditori ed i lavoratori cittadini creando non pochi disagi – afferma la consigliera – Auspico, come molti cittadini mi hanno segnalato, che il sindaco si attivi per sospendere il pagamento dei parcheggi per la durata della zona rossa in modo da poter agevolare la fruizione agli esercizi che potranno rimanere aperti e dare una piccola agevolazione sia ai lavoratori che ai clienti in questo momento delicato”.

“Andiamo incontro ad un periodo pesante da affrontare per tutti i lavoratori, proprio in virtù di eventuali nuove restrizioni e limitazioni. Per questo penso che un segnale, come la sospensione dei parcheggi a pagamento, possa essere un piccolo, ma significativo aiuto – conclude -. Un provvedimento per agevolare le varie categorie che si sono ritrovate nel giro di un giorno da zona arancione a zona rossa in un momento non facile per la vita cittadina e sociale. La salute va sempre messa al primo posto, ma cercando, con delle piccole accortezze, di non fare di nuovo gli errori di un anno fa, sennò non avremo imparato niente da questa emergenza“.