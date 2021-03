Una rassegna letteraria per promuovere la piccola editoria italiana

Nasce l’evento Outsiders – Festival degli editori indipendenti, promosso dall’associazione culturale Nati per scrivere, per sostenere e promuovere l’editoria in questo particolare momento, in collaborazione con altre realtà editoriali italiane, tra cui Chance Edizioni, Bakemono, Dz Edizioni e Nps Edizioni.

La rassegna letteraria si terrà esclusivamente online sulla pagina Facebook Outsiders – Festival degli editori indipendenti dal 15 al 21 marzo. Durante l’evento sarà possibile assistere alla presentazione di libri, video, interviste e tavole rotonde per l’intera settimana. Per una maggiore interazione sono in programma dirette su Instagram, a corredo del festival, per presentare iniziative benefiche letterarie.

Un’evento volto non solo a sostenere l’editoria, ma anche a valorizzare e far conoscere la piccola realtà editoriale italiana e i suoi scrittori. Andrea Stella (Chance Edizioni), Francesca Pace (Dz Edizioni), Valentina Cestra (Bakemono) e Alessio Del Debbio (Nps Edizioni) i promotori di questo evento dichiarano: “In momenti difficili come questi, senza eventi dal vivo, gli operatori del settore culturale devono rimanere uniti e continuare la loro difficile, ma necessaria, missione di promozione e diffusione della cultura, sfruttando le potenzialità della rete, per stare insieme e far incontrare lettori e scrittori”.

Nello specifico ci saranno numerose presentazioni di libri con ben sette tavole rotonde tematiche, una al giorno, dedicate alla letteratura di genere. Saranno presenti scrittori, illustratori, blogger ed editori e spazieranno dal giallo e noir all’illustrazione, dal romanzo storico alla fantascienza, dall’horror e dal fantasy alla poesia, a cui verrà dedicata la giornata conclusiva del festival, il 21 marzo, in concomitanza con la Giornata mondiale della poesia,.