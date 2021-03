Italia e Olanda, distretti nautici a confronto

Distretti nautici a confronto on line il 22 aprile: Superyacht cluster matching, la strada verso la sostenibilità. L’incontro tra imprese di Italia e Olanda, paesi leader del settore è organizzato dal distretto tecnologico per la nautica e la portualità toscana, Navigo e Holland yachting group

Italia e Olanda, due paesi con una forte vocazione nautica, a confronto nel superyacht cluster matching. Obiettivo dell’evento è avviare uno scambio tra i due distretti nautici, tra i più importanti al mondo attorno alla più grande sfida del settore: la sostenibilità. Alla giornata di incontro parteciperanno cantieri e aziende della fornitura in una giornata di incontri con quattro workshop sui temi dell’economia circolare, emissioni, oltre incontri B2B virtuali, dove i fornitori avranno l’opportunità di incontrare direttamente i rappresentanti dei cantieri navali. I due cluster hanno molto da offrirsi a vicenda.

I cluster di yachting sono di grande importanza per il settore dei superyacht. La collaborazione tra i cantieri navali e le imprese di fornitura e servizi può generare terreno fertile per sviluppare innovazione tecnologica e ricerca di soluzioni sostenibili e a basso impatto ambientale, rispettando le esigenze del cliente ed essendo competitivi sul mercato.

All’evento hanno già dato la loro adesione i più importanti cantieri navali tra cui, per citarne alcuni, Feadship, Tankoa Yachts, San Lorenzo, Oceanco.

Il distretto della Toscana raccoglie un network che comprende più di 500 aziende, 11 centri di servizi, 20 organismi di ricerca e 39 infrastrutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico e, grazie ad un settore economico importante e dinamico guidato da grandi cantieri navali e con piccole imprese artigiane della filiera, la regione vanta una leadership internazionale. Con la gestione di Rete Pentail distretto ha sviluppato, negli anni, progetti di innovazione e ricerca, corsi di formazione, eventi nautici e di networking tra i distretti europei e mediterranei.

Holland yachting group fa parte della Netherlands Maritime Technology, una rete con oltre 400 membri tra cui cantieri navali, fornitori di attrezzature e servizi e altre società del settore che lavorano assieme per essere sempre all’avanguardia nella soluzione a nuove sfide.

Superyacht cluster matching è sponsorizzato da Camera di Commercio di Lucca e Lucca Promos, con il progetto di promozione territoriale The Lands of Giacomo Puccini, Rotterdam Maritime Capital of Europe e Topsector Water & Maritem.

Per avere ulteriori informazioni e per le registrazioni è possibile consultare il sito https://superyacht-clusters-matching-2021.b2match.io/ o scrivere a scm@navigotoscana.it