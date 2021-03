Danneggia l’edicola in via Regia, identificato e denunciato dalla polizia

Danneggia l’edicola in via Regia, davanti alla Torre Matilde a Viareggio, la polizia lo identifica e lo denuncia. Si tratta di un 35enne del Marocco

L’uomo, dopo aver rotto i cavi di alimentazione della telecamera di videosorveglianza, ha preso a calci il distributore automatico di bevande posto all’esterno dell’edicola. Il personale della commissariato di polizia di Viareggio, che ha svolto le indagini, ha ricostruito i fatti anche grazie ad alcuni testimoni.

Il 35enne è anche stato trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina e per tale motivo è stato segnalato anche alla competente autorità amministrativa in quanto detenuta per uso personale.