Seravezza piange la scomparsa della maestra Piera Folini

E’ lutto a Seravezza per la scomparsa della maestra Piera Folini

“Al consigliere comunale Andrea Giorgi e al fratello Paolo, consulente legale della Banca della Versilia, esprimo la mia vicinanza e il cordoglio della mia amministrazione per la perdita della cara mamma – le parole di cordoglio arrivano dal sindaco Riccardo Tarabella -. Ho appreo la triste notizia della scomparsa della maestra Piera Folini, avvenuta stamani all’età di 89 anni”.

Per lungo tempo insegnante della scuola primaria Ermenegildo Frediani del capoluogo, la maestra Folini era molto conosciuta, stimata e amatissima in paese. Giovani e meno giovani la ricordano per la vivace intelligenza, l’ironia, per la grande capacità di entrare in sintonia con le persone, per la sua sensibilità e spiccata umanità. La comunità di Seravezza ne sentirà la mancanza.