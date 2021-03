Covid 19, da domani restrizioni a Camaiore: Del Dotto firma l’ordinanza

“Il dato nel nostro Comune è di 285 contagi settimanali ogni 100mila abitan ti – spiega – . La soglia nazionale è a 250 contagi, contro i 305 contagi settimanali che avevamo registrato venerdì 5 marzo: ciò permette di dire che al momento vi è una sostanziale stabilità. Attenzione: non è un dato necessariamente positivo; positivo sarà se il cumulo dei casi di qui al 19 marzo sarà ancora più in discesa”.

“Il quadro sanitario dei contagi, situazione contagi a scuola, situazione contagi sul territorio, situazione ospedale, è mutevole e dovremo vedere attentamente i dati della prossima settimana. In due parole: niente è acquisito per sempre. L’attenzione deve essere massima: i nostri dati ci ricordano che è in famiglia, nella socialità o a lavoro che statisticamente si genera il contagio nella nostra comunità; motivo per cui, se vogliamo dare ai nostri ragazzi l’opportunità di continuare ad andare a scuola, dobbiamo fare un forte sforzo collettivo importante, limitando gli spostamenti al minimo e ed evitando di socializzare, così bloccando sul nascere nuove occasioni di diffusione del Covid-19″.

“Ci sono alcune misure restrittive specifiche che – prosegue -, condividendo l’impostazione del residente Giani, firmerò domani (15 marzo) in una specifica ordinanza contingibile e urgente.