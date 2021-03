Lions club, a Massarosa nasce il ‘Banco del freddo’

E’ nato il Banco del Freddo, un progetto nato dalla collaborazione di Lions clubs international distretto 108LA, Consulta del Comune di Massarosa e Lions club Massarosa.

“Oggi la nostra assistenza alimentare – spiega Franco Davini – potrà avvalersi dell’opportunità di consegnare alle famiglie o ai singoli bisognosi tutti i generi alimentari di prima necessità, unitamente a quelli che necessitano della catena del freddo. La perdita del lavoro in tutte le sue declinazioni e le difficoltà conseguenti ci hanno spinto a mettere in atto una serie di iniziative fra le quali un service chiamato ‘Catena del freddo'”.

“Quest’ultimo consiste nella realizzazione di una raccolta fondi che ha due finalità: da una parte, l’importo ricevuto consente al Banco Alimentare di triplicare il valore economico in generi alimentari di prima necessità e, da ora in poi, anche di congelati; dall’altra, contribuisce all’acquisto di un camion frigo per il trasporto delle derrate e alla donazione di un pozzetto per la conservazione dei beni da destinare all’associazione Cinque Spighe di Stiava, quale sede di smistamento anche per il Centro Ti Ascolto di Massarosa, comprendo così l’intero territorio comunale – va avanti Davini -. Tenuto conto della finalità caritatevole dell’iniziativa, questa è stata ampiamente apprezzata e condivisa dal presidente della consulta, Rino Del Greco, e da tutte le associazioni facenti parte”.

“In concreto – conclude – la nostra azione consisterà nel fare una donazione su un conto corrente appositamente aperto per la “Catena del freddo” e, se anche tu desideri aderire al progetto, puoi dare il tuo contributo direttamente ad un’associazione di volontariato del Comune di Massarosa o fare un versamento su Bpm Agenzia di Sesto Fiorentino-Osmannoro, IBAN: IT08 G 05034 38100 0000 0000 0108, beneficiario: Fondazione Lions Distretto 108LA, causale: Catena del freddo – Lions Club Massarosa – Le Cinque Spighe. A chi effettuerà un contributo sarà rilasciata un’attestazione di avvenuto versamento fiscalmente deducibile ai sensi della normativa fiscale vigente”.