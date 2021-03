Lo storico Marco Gemignani nominato commendatore della Repubblica

Il sindaco di Massarosa, Alberto Coluccini, ha accompagnato personalmente il professor Marco Gemignani alla cerimonia di nomina a commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica, conferitogli dal presidente della Repubblica per mano del Prefetto di Lucca, dottor Francesco Esposito.

Il professor Gemignani, orgogliosamente massarosese da generazioni sia da parte di padre che di madre, è docente di elementi di storia e strategia navale all’Accademia navale di Livorno. Laureato con la lode in storia all’Università di Pisa, ha poi svolto con successo il dottorato di ricerca in storia militare all’Università di Padova ed infine il post-dottorato di ricerca in scienze storiche e filosofiche a Pisa, già consigliere dello Stato maggiore della Marina per la pubblicistica navale e cavaliere della Repubblica, ha girato il mondo tra convegni e pubblicazioni internazionali senza mai perdere le sue radici ed il suo legame con il territorio

“Un onore per noi averlo tra i nostri cittadini – commenta il sindaco Alberto Coluccini – porta alto il nome di Massarosa e si fa ambasciatore delle nostre eccellenze nelle occasioni in cui la sua professione lo porta, da protagonista, in giro per il mondo”

“Il mio legame affettivo con Massarosa è fortissimo – conferma il professor Gemignani – è un territorio ricco di storia e di tradizioni di cui essere orgogliosi”.