Scuole aperte a Pietrasanta e Forte dei Marmi

Le scuole di Forte dei Marmi e di Pietrasanta resteranno regolarmente aperte. Il consigliere con delega alla scuola del Comune di Forte dei Marmi, Alberto Mattugini, commenta: “Ci tengo a ringraziare tutto il personale scolastico, i genitori e gli alunni stessi, per l’accortezza e la serietà con cui hanno rispettato le misure di prevenzione del contagio all’interno della scuola”.

“Come amministrazione – prosegue Mattugini – ci siamo prefissati l’obiettivo rendere la scuola un luogo sicuro, al fine di tutelare il diritto degli studenti a prendere parte, in presenza, all’attività didattica; per questo motivo abbiamo incrementato il personale Ata con l’assunzione di 9 persone, in modo da rendere agevole l’applicazione delle norme anticontagio, e sanificato costantemente gli spazi scolastici, arrivando ad investire una cifra pari a 106mila euro”.

I dati fino ad oggi (17 marzo) dimostrano una situazione sotto controllo a Forte dei Marmi: nessuna classe si trova in stato di quarantena e i casi di positività tra gli studenti dei plessi scolastici del territorio sono limitati e non hanno provocato nessuna situazione di contagio.

Gli studenti provenienti dalle zone rosse potranno comunque recarsi a scuola a Pietrasanta. Lo conferma l’assessora Francesca Bresciani: “Le scuole di Pietrasanta sono aperte anche per gli studenti residenti dei comuni della Versilia che sono entrati in regime di zona rossa. Uno studente o un bambino del comune di Seravezza, e così uno di Viareggio, possono recarsi regolarmente a scuola o al nido. Applichiamo lo stesso principio che governa lo spostamento per motivi di lavoro. Resta sottointesa la facoltà, da parte degli istituti e delle scuole così come suggerito dalla direzione scolastica, di organizzarsi con la didattica a distanza”.

“Fino a che i numeri ci consentiranno di tenere le scuole aperte lo faremo – aggiunge Bresciani – e se domani questa situazione dovesse cambiare, siamo pronti ad adeguarci. Cerchiamo di affrontare ogni giorno con praticità, prudenza ma anche evitando isterismi che certo non aiutano. La scuola per noi è una priorità e dobbiamo fare tutti gli sforzi per evitare di essere costretti a chiuderle”.