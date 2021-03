Anche a Viareggio bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio per le vittime del Covid

Oggi (18 marzo) ricorre la Giornata nazionale per la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa del Covid. In concomitanza con l’arrivo a Bergamo del presidente del Consiglio dei ministri, prevista per le 11 di questa mattina, il sindaco Giorgio Del Ghingaro, come da indicazione di Anci, ha chiesto bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio a tutta la struttura comunale.