Un appello urgente, per trovare un’adozione al povero Lucky.

Il 4 zampe, giovane, circa 2 anni, è un meraviglioso pastore abruzzese. Purtroppo di fortuna fino ad ora lui ne ha avuta poca.

Foto 3 di 4







“Sin da quando era un cuccioletto ha vissuto in una sorta di discarica in mano ad una persona che spesso lo teneva chiuso in una macchina sotto al sole – spiega la Lida Versilia – Ora vive in una gabbia e certo neanche questa è una bella vita. È una creatura meravigliosa di una tenerezza e bontà infinita. È davvero penoso vederlo richiuso mentre infila la zampetta fra le sbarre cercando un contatto con chi si avvicina chiedendo una carezza”.

Andate a conoscerlo, vi basterà guardare i suoi occhi per capire quanto soffre e per innamorarvi di lui …

Per informazioni contattare l’associazione Lida Versilia: Fabio-347-2612527; Maria Grazia-347-7780841; Michela-347-7413043