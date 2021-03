Covid, dal 23 marzo tamponi nelle farmacie comunali di Forte dei Marmi

Le farmacie comunali di Forte dei Marmi da martedì 23 marzo eseguiranno test antigenici nasali rapidi per verificare l’eventuale contaminazione da Covid-19.

A darne notizia è l’amministratore unico dell’azienda Multiservizi Forte dei Marmi Marco Verona, che ringrazia la Croce Verde per la fattiva collaborazione e tutti i dottori farmacisti per l’impegno e la disponibilità in questo difficile momento storico.

Un sentito ringraziamento alla Multiservizi e alla Croce Verde è stato espresso anche dall’assessore al sociale e salute Simona Seveso, che ha ribadito la sollecitudine dell’amministrazione comunale ad andare incontro alle esigenze della collettività, cercando di agevolare per quanto possibile la fruibilità servizi pubblici.