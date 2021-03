Pietrasanta, via libera all’asfaltatura di un altri 230 metri del viale Apua

Via libera all’asfaltatura di un altri 230 metri del viale Apua. Si tratta del tratto compreso tra il ponte dell’autostrada e la rotonda con via Unità d’Italia interessato nelle scorse settimane dall’intervento di potenziamento della rete fognaria da parte di Gaia Spa.

Il progetto definitivo esecutivo è stato approvato nell’ultima seduta dalla giunta municipale di Alberto Stefano Giovannetti che intende provvedere alla messa in sicurezza anche di questo tratto prima dell’estate.

“Con questo secondo lotto di interventi andiamo a completare il risanamento di circa 2 chilometri di viale Apua che va dall’incrocio con la via I° Maggio fino alla rotatoria di Folon. Questo intervento ha migliorato, insieme alla sicurezza complessiva, anche l’impatto acustico lungo tutto l’asse – spiega Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici –. Analogo approccio lo applicheremo anche per via Montiscendi per cui abbiamo già approvato il progetto per l’asfaltatura del tratto che corre parallelo alla linea ferroviaria, e più precisamente dall’incrocio con la via Mimose fino allo svincolo lato Massa. Anche in questo caso prima procedere all’asfaltatura ci coordineremo con Gaia Spa per la posa delle nuove fognature andando così a risolvere due criticità contemporaneamente”.

I nuovi interventi vanno a sommarsi ai tanti, sul fronte manutenzione straordinaria delle strade, già realizzati in via Abruzzi a Macelli, via Peschiera, e via Cannoreto a Valdicastello lungo il sentiero della via Francigena, in via Toscana e via Don Bosco, via Catalani angolo via Colombo, via Pascoli tra via Roma e via Carducci, via Cipro, via Doninzetti angolo via Toscana e viale Morin di fronte alla Versiliana, via Marella, via Casone, via Leopardi, via Tonfano, via Santini nel tratto tra la via Aurelia e via del Castagno oltre al maxi intervento concordato con Anas lungo un chilometro della via Aurelia ed altre strade cittadine.