Viareggio, apposte le targhe per Pietro Mennea

Apposte oggi (21 marzo) le targhe che celebrano Pietro Mennea, lungo il percorso podistico che si snoda lungo la pineta di Ponente che da qualche mese porta il suo nome.

Come si ricorderà infatti l’amministrazione comunale ha deciso di intitolare al grande campione il percorso realizzato all’interno della Pineta di Ponente a Viareggio, che si sviluppa lungo i Viali Capponi e Cadorna: 3 chilometri che attraversano la pineta da via Vespucci a via Marco Polo e da via Marco Polo a via Zara.

“Mennea era legato a Viareggio, sia per storia che per affetto personale – dichiara l’assessore allo sport Rodolfo Salemi -: oggi, 21 marzo, ricorrono 8 anni dalla sua scomparsa e Viareggio ha voluto dedicargli questo piccolo ma significativo omaggio”.

Il percorso è segnato ogni 100 metri da una piccola placca in metallo, 32 in tutto, che ne segnala la lunghezza e identificato dalle targhe in ricordo del campione, una lato via Vespucci, l’altra lato via Zara.

“In tempi di pandemia è decisamente opportuno rafforzare l’offerta sportiva all’aperto – conclude Salemi -, il percorso podistico è un primo passo. Procederemo poi con la sistemazione di alcune aree esistenti e la realizzazione di altre nuove, tra cui anche palestre open air”.