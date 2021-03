Covid, da domani test rapidi in piazza Dante a Viareggio

A partire da domani (24 marzo), alla tensostruttura allestita da iCare-FarmaCity, in piazza Dante a Viareggio, davanti alla farmacia della stazione, sarà possibile effettuare test antigenici rapidi di screening nell’ambito delle infezioni Covid-19, su prenotazione, con le adeguate procedure di sicurezza e di gestione e assistiti da personale specializzato.

Le farmacie di iCare, società interamente partecipata dal Comune di Viareggio, hanno aderito all’accordo con la Regione Toscana e affermano, a pieno titolo, il proprio ruolo di partner del sistema sanitario regionale.

I test verranno effettuati a un prezzo calmierato di 22 euro (circa la metà del prezzo ordinario che viene applicato sul territorio) e i cittadini che intendono usufruire di tale opportunità potranno effettuare la prenotazione direttamente dall’applicazione informatica FarmaCity (dall’app store è necessario scaricare l’applicazione PharmaQui e inserire il codice 00197946).

Al servizio si potrà accedere solo con temperatura corporea minore di 37,5 gradi e in assenza di sintomatologia come tosse e raffreddore. Successivamente verrà data comunicazione sul giorno e l’orario in cui ci si dovrà presentare presso la tensostruttura di piazza Dante a Viareggio, per effettuare il test antigenico. L’esito sarà comunicato tramite l’invio di un messaggio di posta elettronica.

Il progetto viene realizzato con la fondamentale collaborazione della Croce Rossa Italiana – comitato di Viareggio.

Nel suo ruolo di società in house providing del Comune di Viareggio e di pubblico servizio, iCare-FarmaCity, ha inoltre aderito al progetto Scuola sicura nell’ambito del quale, nei prossimi giorni, sarà possibile effettuare gratuitamente un tampone antigenico al mese per ciascuna persona appartenente alla la comunità scolastica: studenti di ogni ordine e grado, i loro familiari, gli studenti universitari, il personale scolastico docente e non docente.

Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza in special modo per le persone anziane o sprovviste della strumentazione tecnologica necessaria, è possibile rivolgersi direttamente a ciascuna delle sette FarmaCity di Viareggio e Torre del Lago e alla parafarmacia presso la Coop di Viareggio www.icareviareggio.it/farmacie-comunali.