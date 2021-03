Covid: il comune di Pietrasanta prenota il vaccino per i nonni che non usano il pc e se necessario li accompagna

In campo la consulta del Volontariato Il numero da contattare è il 3533023670.

Il nuovo servizio messo in campo dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti e dalla consulta del volontariato va a rispondere concretamente a quella che è una difficoltà per molti dei nostri nonni che non hanno confidenza con pc e connessioni.

“Nella lunga emergenza Covid – spiega Andrea Cosci, assessore all’associazionismo – il supporto dei volontari continua a dimostrarsi indispensabile. Con questa iniziativa, per cui ringrazio il presidente Andrea Galeotti e tutti i volontari, diamo una mano agli anziani nelle pratiche di prenotazione e, in caso di bisogno, li accompagniamo anche nei punti di vaccinazione”.

Solo durante il primo durissimo lockdown la consulta del Volontariato, aveva garantito attraverso venti associazioni aderenti, la domiciliazione di 9.200 mascherine prodotte dalle sarte delle associazioni, tra cui le mascherine per i non udenti, 4.000 pacchi alimentari, 96 servizi di consegna di farmaci a domicilio e 198 di spese alimentari.

“Il nostro impegno – spiega Andrea Galeotti, presidente della consulta del volontariato – si esaurirà il giorno dopo che avremo battuto il Covid tutti insieme. Fino a quel momento le associazioni che aderiscono alla nostra consulta sono e saranno in campo, a fianco dei cittadini, per sostenerli, aiutarli e supportali. Con questo servizio lo facciamo noi per conto loro. Invito a rivolgersi al numero dedicato solo chi ha oggettivamente difficoltà nell’uso del pc e nessuno come figlie e nipoti che può aiutare. In questo momento, vista anche la recrudescenza del contagio, dobbiamo correre in aiuto di chi ha veramente bisogno”.

Il numero da contattare per beneficiare del servizio è il 353.3023670 (attivo dalle 9.00 alle 12.00), si tratta dello stesso numero a cui si sono rivolti in questo anno pandemico decine e decine di anziani e famiglie che a causa di quarantene, difficoltà motorie e limitazioni di spostamenti avevano bisogno di ricevere a casa generi alimentari e medicine.