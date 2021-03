Dalla satira al sacro: nel video pasquale del dottor Franco Domenici gli ultimi giorni di Cristo

Gli ultimi giorni di Cristo. Il video, pasquale, con musica e animazioni, porta la firma del medico chirurgo dell’ospedale Versilia, ora in pensione, dottor Franco Domenici, noto vignettista.

Dalla satira al sacro, si potrebbe dire, Domenici si è cimentato in un’impresa cristiana, in vista della prossima Pasqua. Il medico ha curato la parte grafica mentre la voce narrante è affidata a don Luigi Pellegrini, parroco della chiesa Santa Rita al quartiere ex Campo di Aviazione di Viareggio.

Nel film, a cui ha dedicato quasi un anno di lavoro, in pratica da quando è iniziata la pandemia del Covid, Domenici è riuscito a trattare il tema religioso con un pizzico di ironia, e anche con un pò di leggerezza.