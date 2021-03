Via libera della Regione, Massarosa esce dall’Unione Comuni

​Con delibera 181 dell’8 marzo la giunta regionale toscana prende atto dell’uscita del Comune di Massarosa dall’Unione dei Comuni e mette nero su bianco che non sussistono impedimenti o elementi di interesse da parte della Regione Toscana e differire il termine di efficacia del recesso.

​“Nonostante le preoccupazioni sollevate dalle opposizioni anche la regione Toscana con un documento ufficiale prende atto della nostra decisione ratificata dal consiglio comunale – commenta il sindaco Alberto Coluccini –, nessun problema o indicazione contraria di sorta un via libera che conferma la regolarità dell’uscita, di cui non avevamo dubbi, ma che sgombra anche il campo, qualora ce ne fosse stato bisogno, da dubbi o interpretazioni allarmistiche. La nostra volontà è quella di dare ai cittadini maggiori servizi in termini di funzionalità e sostenibilità economica, evitando sovrastrutture e sprechi”.

