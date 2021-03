Ciclovia dietro alle dune della Lecciona, la lista blu di Del Ghingaro voterà si

La lista Del Ghingaro Sindaco, la lista blu, è favorevole al tracciato che l’amministrazione comunale prevede per la Tirrenica: un percorso lungo 1200 km, che da Roma arriva al confine ligure con la Francia, e che, attraversando tutta la Toscana, tocca siti archeologici, come quello di Populonia, la costa degli Etruschi che sempre più si pone come meta turistica internazionale.

“E poi arriva in Versilia, con i nostri magnifici borghi vista mare, e la spiaggia, incredibile, della Lecciona che unisce Viareggio a Torre del Lago – spiegano – Proprio la Lecciona, e con lei il Parco di Migliarino San Rossore, è una delle tre aree protette toscane toccate dalla Tirrenica, insieme al Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e quello della Maremma. Una ciclovia che cambia aspetto adattandosi ai luoghi che attraversa, e che ha come caratteristica principale quella di fondersi con il territorio circostante”.

“Ovviamente – aggiungono – servono alcuni requisiti di base che andranno rispettati e che vanno da un livello minimo ad uno alto. Per il percorso retrodunale è stato scelto il livello minimo: impatto di fatto quasi inesistente, visto che già esiste lo stradello continuamente percorso da ciclisti e pedoni, e utilizzato in estate dai turisti che vogliono raggiungere la spiaggia libera. Una ciclovia che è decoro, legato alla sistemazione degli spazi e alla loro manutenzione ma anche alla preservazione dell’ambiente che diventa per se stesso caratteristica precipua del nostro tratto”.

“Una ciclovia che è risorsa, soprattutto per Torre del Lago, – concludono – che diventa tappa imprescindibile del turismo legato alla bicicletta, tipico del nord Europa, Germania in primis, tanto importante per le nostre attività, che vedranno nella Tirrenica un richiamo aggiuntivo rispetto a quelli che già offre la frazione. Turismo attento all’ambiente, rispettoso, che si sposta proprio per attraversare territori di ineguagliabile bellezza, unici dal punto di vista naturale: Torre del Lago è tutto questo. C’è solo bisogno di un progetto che la valorizzi e la tuteli: la ciclovia Tirrenica, il suo percorso retrodunale, è ciò che serve alla frazione”.

Per questo il gruppo della Lista Blu voterà in maniera favorevole al progetto.