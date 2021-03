Viareggio, al via la gara per l’affidamento del bike sharing

60 biciclette, e relative rastrelliere, saranno installate nelle principali piazze della città. Così come è previsto anche un sistema operativo e l’integrazione sia a livello tecnico che amministrativo, dove possibile, con i servizi di bike sharing eventualmente attivati nei territori limitrofi.

Il Comune di Viareggio nel 2019 aveva infatti presentato al ministero dell’ambiente una richiesta di finanziamento per un progetto che prevede la creazione di cinque punti di sharing mobility in altrettante aree ad elevata domanda di mobilità, situate nei parcheggi esistenti ed in prossimità delle fermate del Tpl e dei principali attrattori di traffico, allo scopo di agevolare gli scambi intermodali e fornire nuovi servizi di ultima generazione all’utenza. Il ministero ha approvato la graduatoria dei progetti e ha ammesso al finanziamento, al sesto posto, il Progetto operativo di dettaglio presentato dal Comune di Viareggio, per un costo complessivo pari a poco meno di 300 mila euro con la quota di finanziamento ministeriale pari al 75%.

La restante quota sarà a carico della società Mover, la quale pubblicherà la prossima settimana tramite la piattaforma regionale Start una gara europea per l’affidamento in appalto della fornitura ed installazione del sistema di bike sharing e, per due anni, della gestione e della manutenzione del servizio. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

“Le aree individuate per lo sharing – spiega l’assessore con delega alla Smart City Valter Alberici – sono piazza Dante, piazza Cavour, piazza Nieri e Paolini, piazza D’Azeglio e Terrazza della Repubblica. Saranno postazioni videosorvegliate, illuminate, provviste di pannelli informativi e predisposte per accogliere sia bici tradizionali che elettriche, prelevabili sul posto tramite app e pagabili con carta di credito con la possibilità di ricollocarle a fine utilizzo anche in postazione diversa da quella di prelievo. Nelle stesse aree saranno installate anche nuove rastrelliere per il posizionamento di bici private e dei punti di ricarica Enel per biciclette elettriche private. Saranno dei veri e propri hub multifunzionali dove utilizzatori più o meno abituali della bicicletta avranno a disposizione tecnologie, strumenti, mezzi ed arredi urbani sia per l’impiego dei propri velocipedi, sia per l’uso delle bici messe a disposizione dal servizio pubblico. Un servizio che si aggiunge a quello dei monopattini e che porta Viareggio sempre più verso la mobilità sostenibile e integrata“.