No alla Ciclovia alla Lecciona: l’opposizione apre un dibattito pubblico sul tema

I consiglieri comunali Barbara Paci, Tiziano Nicoletti e Luigi Troiso hanno espresso voto contrario all’atto di indirizzo proposto dalla giunta riguardante il passaggio della Ciclovia Tirrenica nella riserva naturale della Lecciona.

“Il nostro voto è scaturito dal confronto che nei giorni precedenti al consiglio comunale abbiamo avuto con molti cittadini e realtà del

territorio – spiegano i consiglieri -. Un confronto che è continuato e si è intensificato dopo il nostro voto negativo. La popolazione ha risposto con grande interesse alle tematiche sollevate dall’argomento proponendo soluzioni e approfondendo la tematica. Riteniamo che la curiosità, il coinvolgimento e la passione dimostrata dai cittadini siano un prezioso valore da non disperdere, identitario delle liste civiche che rappresentiamo in Consiglio Comunale. Ci facciamo pertanto promotori di un dibattito pubblico, dove mettere a confronto le molteplici ragioni che ci spingono a ritenere che ‘La lecciona non si tocca’ e a supportare qualsiasi iniziativa possa emergere durante l’incontro che i cittadini vorranno mettere in campo. Un dibattito aperto dove chiunque abbia a cuore il tema potrà partecipare, esporre i suoi dubbi e le sue domande “.

L’incontro si terrà domani (30 marzo) sulla piattaforma Zoom alle 17. Per partecipare è possibile inviare una mail a barbarapaci2020@outlook.com indicando nome cognome e indirizzo mail al quale inviare il link per l’accesso.