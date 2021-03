Il gruppo “Abili come delfini” si tinge di blu per la giornata sull’autismo

Il 2 aprile si celebra in tutto il mondo la giornata della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’ assemblea generale dell’Onu, per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie.

Il gruppo Abili come delfini, già promotore di iniziative finalizzate al riconoscimento di pari dignità ed opportunità per tutte le persone disabili, in occasione del 2 aprile si tingerà di blu, il colore del mare e del cielo, colore simbolo dell’autismo sin dall’istituzione di tale giornata.

“Appendere una coccarda blu o indossare un indumento dello stesso colore sono piccoli gesti, ma allo stesso tempo possono essere molto significativi per fare sentire la vicinanza alle famiglie in cui è presente una persona autistica e per le quali soprattutto in questo periodo di pandemia anche i diritti basilari possono divenire inesigibili – spiegano -. L’auspicio naturalmente è che la ricorrenza della giornata, in occasione della quale solitamente gli edifici più importanti di tutte le città si illuminano di blu, costituisca un punto di partenza e sia da stimolo per le istituzioni chiamate ad assicurare percorsi riabilitativi e di supporto a favore dell’autismo“