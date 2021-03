Parapetto sul ponte e Piano di Mommio, Rosi e Barsotti: “Deve essere messo in sicurezza subito”

“Sono oramai mesi e mesi che il parapetto del ponte sul fosso Traverso in via Ospedaletto a Piano di Mommio è parzialmente crollato e si trova in queste condizioni”. Lo dichiarano Damasco Rosi e Simona Barsotti, capogruppo e consigliera del Partito Democratico di Massarosa.

“Il 31 dicembre scorso – proseguono – abbiamo sollecitato un intervento, ma a distanza di tre mesi, a parte una transenna posizionata in modo instabile ed una fettuccina di plastica arrotolata portate là dopo il nostro intervento, niente è stato fatto per il ripristino e la messa in sicurezza della struttura, lungo quella strada che collega la zona artigianale-industriale delle Bocchette con la via Sarzanese, tra l’altro molto trafficata”.

“È un lavoro che non richiede un dispendio enorme di risorse – continuano i democratici – ma solo attenzione, buona volontà nel farlo e una spesa minima”.

“Torniamo quindi a richiedere – concludono Rosi e Barsotti – che l’amministrazione comunale si attivi rapidamente per tutti quei i cittadini che quotidianamente transitano da lì e per togliere e una volta per tutte quel pericolo”.