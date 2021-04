Ferrari e Pardini (Lega):”Eliminare la tassa di soggiorno per tutto il 2021″

Eliminare la tassa di soggiorno per tutto il 2021. E’ la richiesta della Lega di Viareggio.

“Rendere più competitiva l’offerta turistica in questo periodo storico è fondamentale per attrarre più turisti e ridare, quindi, ossigeno ad un tessuto economico massacrato dal Covid, che non ha trovato nell’Amministrazione comunale un valido alleato, ma solo tante promesse e interventi minimi – spiegano Walter Ferrari e Alberto Pardini, primi firmatari della mozione sottoscritta da quasi tutta la minoranza in assise a Viareggio -. Abbiamo presentato una atto in cui chiediamo che l’amministrazione comunale elimini la tassa di soggiorno per tutta l’annualità 2021 e non solo fino a giugno”.

“E’ una richiesta – precisano i consiglieri – che avevamo già presentato lo scorso dicembre come emendamento alla variazione di bilancio e che la maggioranza aveva bocciato senza riserve, ma non demordiamo, anche perché ai fini della programmazione dell’offerta turistica e dell’aggiornamento dei portali, è necessario che il provvedimento sia immediato”.

“Questa – concludono – è la prima di varie iniziative che andremo a presentare e che sono frutto di un confronto con le categorie e con gli operatori economici”.