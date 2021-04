Covid, a Seravezza riapre lo sportello comunale di assistenza per la prenotazione dei vaccini

Riapre domani (6 aprile) a Seravezza lo sportello comunale di assistenza ai cittadini per la prenotazione dei vaccini Covid-19.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, 30 rivolgendosi a coloro che incontrano difficoltà a registrarsi e a prenotare autonomamente la vaccinazione sul portale della Regione Toscana. Lo sportello assiste le persone con elevata fragilità (estremamente vulnerabili o con grave disabilità) e i cittadini nati negli anni dal 1941 al 1951. Il servizio non è rivolto agli ultraottantenni – per i quali le vaccinazioni sono gestite dai medici di famiglia – o ad altre categorie. Telefonando al numero 0584 757706 si ricevono informazioni sul servizio e si può fissare un appuntamento con le addette allo sportello. Gli appuntamenti vengono dati esclusivamente in orario mattutino.

Per ottenere assistenza è necessario che i cittadini siano provvisti della tessera sanitaria, forniscano un recapito telefonico cellulare e contattino preventivamente il medico curante per sapere a quale categoria di vaccinazione appartengono. Le persone fragili devono inoltre fornire il codice di esenzione. Chi non può presentarsi personalmente all’appuntamento può incaricare una terza persona con una semplice delega.

A supporto dello sportello sono confermate le collaborazioni da parte della Misericordia di Seravezza e della Croce Bianca di Querceta.